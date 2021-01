Hipgnosis compra il catalogo di Bob Rock e si prepara a un nuovo aumento di capitale

Non si arresta la corsa di Hipgnosis nell’acquisizione di cataloghi musicali: la società guidata da Merck Mercuriadis ha fatto sapere di aver acquisito i diritti sulle produzioni di Bob Rock, asso del banco mixer che ha coordinato nel corso della sua carriera le session di grandi successi commerciali come il “Black Album” dei Metallica - che include hit come “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” e “Sad but True” - e “To Be Loved” del crooner canadese Michael Bublé. Il catalogo oggetto del passaggio di mano include complessivamente quarantatré canzoni.

“La vastità del successo di Bob Rock è quasi impossibile da eguagliare per qualsiasi creatore nella storia della musica”, ha commentato al proposito Mercuriadis: “Dai Metallica a Michael Bublé, ha prodotto alcuni dei più grandi album di tutti i tempi, che nonostante il passare degli anni continuano a essere degli evergreen”. “Ho messo il mio cuore e la mia anima in queste canzoni”, gli ha fatto eco lo stesso Rock: "So quanto Merck ama la musica, quindi - per me - questo è stato un affare facile da concludere”.

Nel frattempo la società quotata sulla borsa di Londra si starebbe preparando a un aumento di capitale monstre da 1,5 miliardi di sterline: l’operazione, che i vertici di Hipgnosis vorrebbero spalmare su tutto il 2021, si dovrebbe concretizzare per mezzo della vendita di azioni ordinarie (nello specifico, 500 milioni, al prezzo di 1,21 sterline l’una) e di ulteriori programmi di collocamento titoli. L’annuncio segue quello dello scorso 11 gennaio relativo a un ampliamento delle potenzialità di investimento ottenuta grazie all’innalzamento della linea di credito revolving accordata all’azienda da una cordata di istituti di credito capitanata da JPMorgan Chase Bank da 400 a 600 milioni di dollari.