Samuel, i dischi di De Gregori che lo hanno ispirato. VIDEO.

I punti di riferimento di Samuel sono una tavolozza di colori. È uscito “Brigatabianca”, il secondo album solista della voce dei Subsonica che arriva a distanza di quattro anni dal suo primo disco “Il Codice della Bellezza”, pubblicato a febbraio 2017. Dentro ci sono sia l’anima cantautorale che quella elettronica e sudata che hanno contraddistinto i Subsonica, ma c’è anche uno stile personale filtrato attraverso canzoni che richiamano a mostri sacri come Francesco De Gregori e non solo.

“Ivano Fossati è uno degli autori più significativi, ha portato la grande musica d’autore nel pop. Io sono cresciuto con quella cantautorale nelle orecchie, poi alla sera andavo a ballare in discoteca. La città in cui sono nato, Torino, ha sempre avuto più anime, le stesse che porto dentro di me. Punti di riferimento del nuovo disco? Ci sono due album per me fondamentali di De Gregori: ‘Scacchi e tarocchi’ e ‘Titanic’. Canzoni come ‘Veramente”, ‘Chi da domani ti avrà’ e ‘Palermo’ sono figlie di questi ascolti".

I brani, diversi fra loro, offrono molteplici sfaccettature e influenze. A completare la Brigata si uniscono le collaborazioni con Colapesce, Ensi, Fulminacci, Willie Peyote e Johnny Marsiglia che danno vita a cinque featuring trascinanti, oltre ai diversi produttori che hanno partecipato: Ale Bavo, Dade, MACE & Venerus, Machweo, Michele Canova, Federico Nardelli e Strage. È un progetto che nasce in solitario – conclude l’artista - poi si sono aggiunti tanti amici unici. La parola esercito non mi piaceva, preferivo il termine ‘brigata’. Il bianco è ricorrente anche nella cover perché è un colore positivo. C’è un richiamo al senso e alle linee della bandiera: ogni canzone è legata a un simbolo, perché nel disco si parla anche di vessilli. Di solito dividono, io voglio che uniscano. La mia è una ricerca della bellezza”.