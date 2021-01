Marracash non è ancora sazio

Insaziabile Marracash. Neanche il tempo di godersi il trionfo del suo "Persona" nella classifica dei dischi più venduti in Italia nel corso del 2020, davanti a "23 6451" di Tha Supreme e a "Il fantadisco dei Me contro Te", che subito il 41enne rapper di "In radio" annuncia un nuovo progetto discografico. D'altronde anche se l'album è rimasto in cima alle classifiche per tutto il corso del 2020, dall'uscita di "Persona" è trascorso già un anno e mezzo (il disco arrivò nei negozi e sulle piattaforme di streaming nell'ottobre del 2019) e in questi mesi Marracash non è rimasto con le mani in mano.

Il 26 febbraio prossimo uscirà "Persona - Vinyl deluxe box", uno speciale cofanetto contenente tre vinili con le quindici tracce di "Persona" e i singoli "Neon - Le ali" (con Elisa) e "Sport + muscoli (Rmx)" (con Lazza, Paky, Luchè e Taxi B). Il cofanetto sarà successivamente completato con l'uscita di un quarto vinile, contenente i nuovi pezzi registrati da Marracash negli ultimi mesi: chi acquisterà il cofanetto online (è già possibile preordinarlo qui), riceverà a casa entro la fine del 2021 anche il quarto vinile. Il prezzo del cofanetto? 64,90 euro.

Sul nuovo progetto Marracash ha già diffuso alcune anticipazioni: "Ci sto lavorando da un po’, ho già parecchio materiale e la visione d’insieme.

Sì, è a buon punto. E’ un disco diverso rispetto a ‘Persona’, che ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera: per me non è stato un punto di arrivo. Lo è anche stato, ma è stato soprattutto un inizio, anche in termini di confidenza con le mie capacità e di uscire dal canone del rap di cliché dal quale ho sempre cercato di uscire - ha detto ai microfoni di Radio Deejay - con ‘Persona’ ci sono riuscito del tutto, e il fatto che abbia avuto così tanto successo mi dà la forza per lanciarmi nel prossimo. Sarà di musica molto ‘mia’, diversa, anche nella forma, da quella di ‘Persona’".