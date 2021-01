Miley Cyrus parla della sua sessualità: "Le tette sono più carine dei coglioni"

Miley Cyrus non ha peli sulla lingua. Il tabloid britannico "The Mirror" riporta una serie di dichiarazioni dell'ex stellina Disney sulla sua sessualità. Che - come dichiarato dalla stessa cantante in tempi non sospetti - è "fluida" (la popstar lo dichiarò per la prima volta nel 2015, in piena era "Bangerz", l'album di "Wrecking ball", la hit con la quale si divertì a sporcare la propria immagine lasciandosi definitivamente alle spalle le serie per bambini che la lanciarono). "Tutti sanno che le tette sono più carine dei coglioni", sono le parole attribuite dal tabloid alla 28enne cantante, tornata sulle scene discografiche lo scorso novembre con l'album "

Plastic hearts", anticipato dal duetto con Dua Lipa su "Prisoner" e dal bollente videoclip, in cui le due si accarezzano a vicenda in maniera molto provocante.

Miley Cyrus ha avuto in passato storie d'amore con il cantante Nick Jonas, con il modello Justin Gaston e con l'attore australiano Liam Hemsworth, sposato nel dicembre del 2018 (ma il matrimonio è durato pochi mesi: nell'agosto del 2019 la coppia ha annunciato la separazione). Nel 2019 i tabloid riportarono pure voci di un presunto flirt con la blogger americana Kaitlynn Carter. Oggi la voce di "Midnight sky" dice:

"Le ragazze sono più attraenti. Sono convinta che sia opinione generale che dei peni in età antica sono state realizzate meravigliose sculture. Ma a parte questo, non sono granché interessata. Mi piacciono i peni quando sono rappresentati nell'arte. E dal punto di vista sculturale, ne amo la forma. Ma tutti sanno che le tette sono più carine dei coglioni. Questo è il motivo per cui preferisco frequentare le ragazze".

Miley parla poi in maniera più approfondita delle sue esperienze: