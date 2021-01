Puglia Sounds Plus, altri 116 progetti finanziati con il bando 2020/2021

Sono complessivamente 116 - su 393 istanze ricevute - i progetti ammessi al secondo finanziamento dei bandi Puglia Sounds Record 2020/21, Puglia Sounds Producer 2020/21, Puglia Sounds Tour Italia 2020/21, Puglia Sounds Live Puglia 2020/21 e Circuito dei luoghi, i nuovi avvisi pubblici Puglia Sounds Plus, la linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale messa in campo da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. I nuovi progetti vanno a sommarsi ai 108 finanziati dalla prima scadenza, per un totale di 224 istanze accolte: a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, inizialmente stabilito al 15 maggio 2021, è prorogato al 15 novembre 2021.

“Tra la prima e la seconda scadenza dei bandi finanziamo oltre 220 progetti musicali e sosteniamo direttamente l’intero comparto musicale pugliese”, ha dichiarato il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso: “In questo periodo così complicato per il mondo della Cultura siamo impegnati su vari fronti per sostenere i lavoratori dello spettacolo pugliesi e uscire dallo stato di crisi”.

“Le circa 400 istanze ricevute confermano che Puglia Sounds Plus è uno strumento adeguato per sostenere il mondo della musica in questo momento così complesso”, ha osservato il coordinatore artistico di Puglia Sounds/Medimex Cesare Veronico”: “Con i bandi sosteniamo a 360 gradi il sistema musicale tra produzione artistica, live e programmazione e offriamo, nell’ambito della più ampia strategia della Regione Puglia, strumenti concreti per accompagnare artisti e operatori del settore in questa fase così delicata. Live e programmazione sono di fatto sospesi dall’emergenza sanitaria ma, grazie ai nostri bandi, appena sarà possibile riprendere l’attività il settore della musica dal vivo pugliese avrà già economie per ripartire”.

Il dettaglio dei progetti finanziati è disponibile sul sito ufficiale di Pugliasounds a questo indirizzo.