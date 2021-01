La tribute band diffidata dai Pearl Jam cambia nome

Un paio di giorni fa era uscita la notizia che una tribute band britannica dei Pearl Jam, i Pearl Jamm (con due emme), formazione attiva dal 2016, aveva ricevuto una lettera da parte dell'ufficio legale della formazione capitanata da Eddie Vedder dove gli veniva intimato di smettere di esibirsi con tale nome poiché troppo simile all'originale. La minaccia ha sortito effetto, tanto che la tribute band ha deciso di cambiare il proprio nome comunicandolo a mezzo dei loro social network.

Così i Pearl Jamm motivano la loro decisione: "Sembra che questa settimana abbiamo dato fuoco a Internet ed è ora di spegnere le fiamme. Un nome non ci definisce. Facciamo quello che facciamo per amore e rispetto per i Pearl Jam. Siamo sempre stati chiari sul fatto che 'cederemo' (usano il termine 'Yield' che è anche il nome dell'album pubblicato nel 1998 dai Pearl Jam, ndr) alle richieste dei Pearl Jam, è altrettanto chiaro che la nostra delusione era sempre e solo stata per il tempismo e il modo in cui queste richieste sono state avanzate. Siamo orgogliosi di annunciare il nostro nuovo nome: 'LEGAL JAM' che abbiamo pensato fosse adatto e con il quale continueremo a suonare la musica dei Pearl Jam nel modo più sincero e autentico. Non vediamo l'ora di riconnetterci con i nostri fan che ci sono stati davvero di supporto così come diamo il benvenuto ai nuovi fan che si sono uniti a noi nell'ultima settimana". Il messaggio è firmato dai componenti della band Santi, Richard, Matt, Tim e Andy.

Questa storia era stata portata alla luce da BBC News con una intervista al gruppo. I legali della formazione statunitense avevano accusato la band di "danneggiare il marchio dei Pearl Jam e generare confusione" tra i fan. La tribute band, prima di prendere la decisione di cambiare il proprio nome in Legal Jam, a caldo, non appena ricevuta la lettera di diffida, aveva esternato la propria delusione definendo l'iniziativa "insolita" e "irragionevole" e non da Pearl Jam, ma affermando comunque che il loro amore per la musica della band di Seattle rimaneva sempre vivo.