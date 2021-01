NUOVOIMAIE, il bilancio delle attività nel 2020

Nel 2020 limitarsi a svolgere il proprio ruolo non poteva bastare: questo, in sintesi, è il senso dell’intervento video con il quale il presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché ha fatto il punto sulle attività svolte dall’Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori nell’anno della pandemia.

“Nel corso degli ultimi dodici mesi NUOVOIMAIE ha proseguito nell’attività di intermediazione, il core business di una collecting, svolgendo anche un’attività importantissima di sostegno della categoria degli artisti”, ha spiegato Micciché, elencando le tre iniziative prese dell’Istituto: il bonus per artiste madri, i fondi intitolati a Stefano D’Orazio e Gigi Proietti (rispettivamente per la sezione musica e la sezione audiovisivi) e il fondo speciale di ripartizione da 18 milioni di euro, costituito da somme che derivano dal vecchio fondo di garanzia rilasciate in conseguenza della modifica del regolamento di ripartizione votato dall’assemblea circa un anno fa. A questi provvedimenti se ne è aggiunto un quarto, ovvero il contributo derivante dalla copia privata previsto dal decreto Cura Italia”.

“Queste importanti attività non hanno intaccato in nessun modo l’attività ordinaria”, ha osservato Micciché: “Gli artisti sanno di aver potuto fare affidamento sull’Istituto, che è stato presente in modo continuativo”.

