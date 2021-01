MidemLab 2021, aperte le iscrizioni

La quattordicesima edizione di MidemLab, contest per start-up legato al Midem, la fiera dedicata all’industria musicale che dal 1967 si tiene a Cannes, in Francia, ha aperto le iscrizioni: presentata dalla collecting transalpina Sacem, l’iniziativa premierà i progetti più promettenti legati alla discografia e all’attività dal vivo a livello internazionale. I finalisti saranno presentati nel corso della cinquantacinquesima edizione del Midem, le cui date non sono ancora state ufficializzate.

“La pandemia ha messo l'industria musicale in una situazione estremamente difficile, soprattutto il settore live, che non funziona da quasi un anno”, ha commentato il direttore del Midem Alexandre Deniot: “Quindi è ancora di più importante organizzare il concorso Midemlab quest'anno, per cercare le innovazioni più efficaci per aiutare ogni settore del nostro settore a trovare soluzioni e offrire nuove modelli alla comunità musicale, sia ai professionisti che agli appassionati”.

Il termine per l’iscrizione - completamente gratuita - scadrà il prossimo 14 marzo: i progetti possono essere presentati all’indirizzo www.midem.com/en-gb/innovation/midemlab.html per le categorie Music Creation & Education, Music Distribution & Discovery, Music Marketing & Data/Analytics e Live Music Experiences. I vincitori potranno beneficiare di collaborazioni con i partner dell’iniziativa come, tra gli altri, Abbey Road Red, Rock Paper Scissors, Kuack Media e Liebenson Law.

Tra le start-up vincitrici della passate edizioni del concorso figurano Soundcloud, Echo Nest (oggi controllata da Spotify), Next Big Sound (acquisita da Pandora), BandPage (attualmente di proprietà di YouTube) e Asaii, dal 2018 parte del gruppo Apple.