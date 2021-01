London One Radio, Web radio italiana con sede nella capitale britannica, ha comunicato i propri dati relativi al 2020: l’emittente ha fatto registrare ascolti giornalieri medi attestatisi tra i 259-350mila radioascoltatori e 15 milioni di follower sui principali social network - Facebook, Instagram e Twitter.

Tra gli ospiti musicali che hanno fatto visita agli studi della stazione nel corso dell’anno passato figurano, tra gli altri, Tiziano Ferro,Giovanni Allevi, Andrea Bocelli, Al Bano e Fabio Rovazzi. “La nostra radio è diventata una seconda casa per gli ascoltatori interessati ai nostri talk con ospiti d’eccezione, diventando il punto focale della comunità italiana a Londra”, ha commentato Phil Baglini, direttore di London One Radio: “Per questo 2021, appena iniziato, il nostro scopo è di essere anche di supporto agli artisti italiani che vogliono, nonostante la brexit, farsi conoscere in UK”.