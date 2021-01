Nick Drake, chiuso un accordo di licenza sul back catalogue

Gabrielle Drake, sorella ed erede dello scomparso Nick Drake, ha siglato un accordo di licenza con la società di edizioni Blue Raincoat Music per la gestione del repertorio del cantautore di “Pink Moon”: il contratto copre i tre album registrati dall’artista - "Five Leaves Left", "Bryter Layter" e, appunto, "Pink Moon" - prima della morte, avvenuta nel 1974 all’età di 26 anni.

“La mia ricompensa è stata assistere al fiorente riconoscimento del suo talento ma soprattutto all'abilità che le sue canzoni hanno avuto per aiutare così tanti", ha spiegato, al proposito, Gabrielle: “Il rovescio della medaglia è stato cercare di anticipare i suoi desideri. Era un perfezionista. Ha sempre saputo esattamente cosa voleva per la sua musica. In sua totale assenza mi sono così spesso tormentata sul da farsi. Ogni tanto, tuttavia, è come se mi desse una gomitata con il gomito e dicesse: 'Questa è la cosa giusta da fare'. E’ proprio quello che è avvenuto per l’accordo con Blue Raincoat. Sapevo fin da subito che sarebbero stati adatti a Nick”.

“Ci sono pochissimi cataloghi che hanno significato di più, per me, nel corso degli anni”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Blue Raincoat Music Jeremy Lascelles: “Non è un'impresa da poco aver scritto canzoni che hanno definito un'epoca ma che contemporaneamente restano assolutamente senza tempo, ma questo è ciò che Nick ha lasciato per tutti noi”.