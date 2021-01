Michael Franti & Spearhead, il concerto italiano rinviato al 2022

Barley Arts informa che a causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus COVID-19 il concerto italiano di Michael Franti & Spearhead – inizialmente fissato per il 2020 e poi rinviato a febbraio 2021 – è ufficialmente riprogrammato per sabato 5 febbraio 2022 e si terrà al Circolo Magnolia di Segrate (MI), non più all’Alcatraz come inizialmente previsto.

I biglietti già emessi per le date 2020 e 2021 sono validi per il nuovo concerto, e i nuovi biglietti saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dalle 10 di giovedì 21 gennaio. Per l’ingresso sarà necessaria la tessera ARCI.