I Pearl Jam minacciano azioni legali contro una tribute band

Gli avvocati dei Pearl Jam hanno inviato una diffida legale a una tribute band di Londra, attiva con il name Pearl Jamm, ingiungendole di cambiare nome.

Il chitarrista della band, Tim Love, ha detto:



"Ci hanno chiesto di cambiare nome al gruppo, di cambiare l'indirizzo email il nome del nostro siti Internet e di distruggere il nostro merchandising".

I Pearl Jamm (con due "emme") sono operativi dal 2016, e si trovano oggi ad affrontare un attacco proprio dalla band alla quale hanno dedicato la propria attività musicale.

Love ha spiegato:



"Nessuno è mai venuto, alla fine di un nostro spettacolo, a chiederci indietro i soldi del biglietto perché l'aveva pagato convinto di assistere a un concerto dei Pearl Jam".



Il bassista Richard Gaya ha aggiunto:



"Se cambiassimo nome perderemmo le nostre migliaia di follower e dovremmo ricominciare tutto daccapo".



I Pearl Jamm hanno pubblicato sul proprio sito una lettera aperta ai Pearl Jam, che fra l'altro dice:

"Siete a conoscenza della nostra esistenza da anni, eppure avete aspettato questo momento di pandemia per farci spedire lettere minacciose dai vostri legali. Questi non sono i Pearl Jam che conosciamo e amiamo, i Pearl Jam che sostengono istanze sociali e combattono contro le multinazionali. Eppure i vostri legali sostengono che siete stati proprio voi ad incaricarli di diffidarci. E lo hanno fatto con tanta aggressività che stiamo seriamente pensando di smettere completamente di suonare, come sappiamo ha già fatto un'altra vostra tribute band. Sarebbe stato più facile, più economico e più efficace se vi foste rivolti voi direttamente a noi, personalmente. Se ce lo aveste chiesto voi, l'avremmo fatto. Ma non così!



Questa vostra iniziativa non vi assomiglia, eppure continuiamo ad amare la vostra musica. E noi speriamo sinceramente che, nonostante quello che sostengono i vostri legali, voi non siate informati di questa azione condotta in nome vostro. Vi invitiamo a risponderci, in pubblico o in privato, e a sospendere questo attacco legale".

Al momento, non ci sono notizie di reazioni da parte dei Pearl Jam.