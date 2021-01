Quando si svolgerà il festival di Sanremo edizione 2021? E con quali modalità? Sarà possibile avere il pubblico presente in teatro? Una nota ufficiale della Rai, diffusa nel tardo pomeriggio della giornata di oggi, lunedì 18 gennaio, a seguito di un incontro tra i vari vertici delle strutture Rai conferma il calendario sino ad ora paventato. Ovvero, dal 2 al 6 marzo. Rimangono in essere i quesiti sulla possibilità di avere un pubblico in platea, direttamente dipendenti dalla situazione sanitaria. Uno dei principali desiderata, questo, del conduttore e direttore artistico della manifestazione canora Amadeus.

Questo il comunicato emanato dalla emittente di stato: "Si terrà dal 2 al 6 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La conferma è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini. Tra i temi affrontati nel corso dell'incontro, il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston."