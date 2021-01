Robert Fripp e Toyah cantano "Rebel Yell" di Billy Idol. Video

Una settimana dopo avere proposto una cover di "Enter Sandman" dei Metallica, il duo marito e moglie, formato dal leader dei King Crimson Robert Fripp e dalla cantante Toyah Willcox, hanno rilanciato con una divertente interpretazione di "Rebel Yell" di Billy Idol.

Da alcuni mesi a questa parte, come altri artisti, Robert Fripp e Toyah Willcox, costretti a casa dal lockdown a causa del diffondersi del Coronavirus, hanno dato il via a una divertente serie domenicale battezzata 'Sunday Lunch', dove ripropongono alcuni classici del rock in maniera eccentrica e fantasiosa.

Il brano dei Metallica eseguito la scorsa settimana ha fatto un pieno di contatti impensabile raggiungendo (è questione di ore) quasi tre milioni di visualizzazioni su YouTube. A leggere i numerosi commenti in calce alla clip e sui social media, a trascinare il contatore video pare che abbia contribuito maggiormente l'abbigliamento sexy della 62enne Toyah, più che la sua interpretazione mentre pedala su una cyclette.

Dopo il metal della band californiana, Fripp e signora, come detto, hanno proposto il classico di Billy Idol "Rebel Yell". Dopo l'exploit della scorsa settimana gli occhi sono ancora una volta puntati su Toyah che, per l'occasione, è vestita da cheerleader, con tanto di pon pon. All'inizio del nuovo video, i due ringraziano il pubblico per il successo della scorsa clip, in sovraimpressione si può leggere, 'La scorsa settimana, avete 'collezionato' oltre 2,7 milioni di visualizzazioni. Grazie'.

In precedenza i signori Fripp avevano proposto "Paranoid" dei Black Sabbath, ma anche Nirvana, Alice Cooper, Guns N'Roses e Sex Pistols.