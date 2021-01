Gazzelle: è 'OK' il nuovo album. Svelate copertina e tracklist

A schiaffo, senza le anticipazioni e gli indizi che solitamente preannunciano l'imminente arrivo di un nuovo progetto discografico, Gazzelle ha annunciato l'uscita del suo nuovo album di inediti, il terzo dopo "Superbattito" (l'esordio del 2017) e "Punk" del 2018. Svelandone subito copertina e tracklist.

La terza fatica discografica del 31enne cantautore romano, considerato uno degli esponenti della nuova scena, che partendo dalla Capitale negli ultimi anni si è imposta su scala nazionale (da Niccolò Contessa e i suoi Cani a Carl Brave e Franco126, passando per Calcutta e Tommaso Paradiso, prima insieme ai Thegiornalisti e ora solista), si intitola "OK". Il disco è stato già anticipato negli scorsi mesi dai singoli "Destri", "Lacri-ma" e "Scusa". Contiene anche una collaborazione con ThaSupreme, il rapper e produttore romano salito alla ribalta grazie al successo del suo album "23 6451" (si legge "le basi"). L'album uscirà il 12 febbraio 2021.

"Con le nuove canzoni ho recuperato i Nirvana: volevo fare qualcosa che fosse orientato verso una sorta di grunge, ma in chiave moderna. La nostalgia non mi piace - ha anticipato a Rockol lo scorso novembre Flavio Pardini, questo il vero nome di Gazzelle - in questi pezzi che sono usciti e negli altri che usciranno ho cercato di tornare alle origini di quel suono, tra chitarre e atmosfere cupe".



Di seguito copertina e tracklist di "OK":

"Blu"

"Destri"

"GBTR"

"Però"

"Lacri-ma"

"OK"

"7"

"Belva"

"Coltellata" (con ThaSupreme)

"Scusa"

"Un po' come noi"