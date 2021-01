Fiorella Mannoia: gli ospiti della seconda puntata de "La musica che gira intorno"

Dall'ex leader dei Thegiornalisti Tommaso Pa​​​​​​radiso al duo composto da Emma e Alessandra Amoroso, unite per il singolo "Pezzo di cuore" e in odore di ospitata al Festival di Sanremo 2021, passando per Zucchero, Giorgia e Brunori Sas. Sono solo alcuni degli ospiti della seconda puntata de "La musica che gira intorno", il programma di Fiorella Mannoia su Rai1 che dopo il primo appuntamento andato in onda la scorsa settimana tornerà questo venerdì, 22 gennaio. Completano la lista di chi ha accettato l'invito della rossa interprete romana Ornella Vanoni, Tosca, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e gli attori Marco D'Amore, Alessio Boni, Massimo Ghini, Vinicio Marchioni e Silvio Orlando.

"La musica che gira intorno" prende il titolo dall'omonima canzone di Ivano Fossati, più volte reinterpretata in concerto da Fiorella Mannoia.

Nella prima puntata si sono alternati al fianco di Fiorella Mannoia gli stessi Venditti e De Gregori, Claudio Baglioni, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Andrea Bocelli, Achille Lauro, Gigi D'Alessio, Samuele Bersani e Luciano Ligabue.

L'ultima prova discografica di Fiorella Mannoia è "Padroni di niente", il disco uscito lo scorso autunno. La cantante romana dovrebbe tornare sui palchi il prossimo maggio, per il tour teatrale legato al disco, al momento confermato.