Concerti, dalla FEAT una guida anti-secondary ticketing

L’associazione europea contro il bagarinaggio Face-value European Alliance for Ticketing ha reso disponibile online una guida di buone pratiche - dedicate a manager e promoter - per contrastare i fenomeni di speculazione relativi alla vendita di biglietti per spettacoli musicali dal vivo. Il documento può essere scaricato gratuitamente a questo indirizzo.

“Con la ripresa degli spettacoli dal vivo, è importante che l'industria ponga le basi per una piena ripartenza, risolvendo il problema del bagarinaggio”, spiega la nota della FEAT: “Con un valore stimato di 2,7 miliardi di euro nel 2019, il secondary ticketing è stato valutato a 1,66 miliardi di euro nel 2020 per l'Europa nonostante la pandemia e si prevede che crescerà fino a 2,29 miliardi di euro entro il 2023, stando a una ricerca di Intellectual Research Partners. Questi miliardi, sottratti ai fan, impediscono loro di assistere ad altri concerti o di acquistare merchandise o bevande. L'industria deve unirsi per trovare soluzioni praticabili per affrontare il bagarinaggio e rendere il settore del live più forte e più sano”.

“Questo manuale utilizza la nostra esperienza di personalizzazione dei biglietti, maturata nell’organizzazione di diversi tour e spettacoli nelle arene, per dimostrare che le buone pratiche possono essere attuate in modo semplice e con successo”, ha spiegato il ceo di FEAT Scumeck Sabottka: “La mia speranza è che il nostro comparto sfrutti questo stop causato dalla pandemia per migliorare il modo in cui vengono venduti i biglietti e per proteggere gli artisti, i fan e le nostre aziende dai tagliandi offerti da questi vampiri”.