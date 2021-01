Primary Wave acquisisce i cataloghi di KT Tunstall e Jon Lind

Se Hipgnosis ha iniziato il 2021 nella corsia di sorpasso, Primary Wave non sta a guardare: la società di edizioni fondata da Lawrence Mestel si è assicurata i cataloghi della cantautrice KT Tunstall (nella foto) e di Jon Lind, apprezzato autore per - tra gli altri - Earth, Wind & Fire (“Save the Best for Last”) e Madonna (“Crazy for You”).

L’accordo con la Tunstall, oltre al 100% dei diritti relativi al repertorio, include anche un’opzione pari al 50% delle royalties sui master: “KT è un talento nello scrivere canzoni, capace di emozionarti con una storia”, ha dichiarato Mastel, “Siamo onorati di averla in famiglia”.

“Oggi sono entusiasta, ispirato e onorato di unirmi a Larry Mestel e alla famiglia di artisti, autori, compositori e dirigenti Primary Wave”, ha dichiarato dal canto suo Jon Lind, accolto dal capo del marketing di Primary Wave Adam Lowenberg come un autore “senza tempo”: “Jon ha scritto classici che hanno fatto da colonna sonora alla vita delle persone per anni e continuano a farlo fino ad oggi”, ha fatto sapere il dirigente, “Il nostro team non potrebbe essere più felice di accoglierlo a Primary Wave, e non vede l'ora di dare nuova vita ai suoi successi”.