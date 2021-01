Sanremo: ecco esattamente tutti i dettagli su cui il Covid impatta, e cinque scenari possibili

Mai come quest’anno il Festival di Sanremo è importante per il senso di ripartenza che la competizione canora potrebbe regalare. Lo scorso anno fece registrare ottimi ascolti e la RAI raccolse pubblicità per 37 milioni di euro - + 18% rispetto all’edizione precedente, costi per circa 18 milioni e un utile di circa 19 milioni di euro.

Quest’anno trovare la quadra per mettere in scena Sanremo al tempo del Covid non è affatto facile. Vediamo innanzitutto esattamente perché, raccontando come funziona di solito e in quali punti e quali frangenti il rischio pandemico sconvolge il progetto consueto.