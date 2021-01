Classifiche, tutte le novità della settimana del 15 gennaio: crolla Vasco, vola Capo Plaza

È durato appena una settimana il dominio di Vasco Rossi nella classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia: a sette giorni dalla conquista del primo posto della chart con il nuovo singolo "Una canzone d'amore buttata via", Rossi ha dovuto cedere la vetta al trapper campano Capo Plaza, tornato sulle scene con il singolo "Allenamento #4", prima anticipazione dell'album "Plaza" in uscita il prossimo venerdì, 22 gennaio. Il rocker di Zocca giù di 6 posizioni, dalla prima alla settima. Nel Regno Unito Olivia Rodrigo subito in testa alla classifica dei singoli.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dall'8 al 15 gennaio 2021, che vede al primo posto sempre “Famoso” di Sfera Ebbasta, segnala i seguenti nuovi (re)ingressi:

“Zerosettanta vol. 2” di Renato Zero (62)

“Heaven & hell” di Ava Max (69)

“Mainstream” di Calcutta (89)

“Uebe” di Fed De Palma (93)

“Banzai (Lato Blu)” di Frah Quintale (96)

“McCartney III” di Paul McCartney (98)

“Padroni di niente” di Fiorella Mannoia (99)

“Reale” di J-Ax (100)

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dall'8 al 15 gennaio 2021, che vede Capo Plaza e la sua "Allenamento #4" al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

"La canzone nostra" di Mace, Blanco & Salmo (2)

"Venere e Marte" di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale (4)

"Drivers license" di Olivia Rodrigo (37)

"Seven 700" di RM4E feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko (44)

"Hecha pa' mí" di Boza (54)

"Guccy Bag" di Sangiovanni (95)

"Estate" di Will (96)

"Via di qua" di J-Ax e Mr. Rain (98)

"Head shoulders knees & toes" di Ofenbach feat. Quarterhead e Norma Jean Martine (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi, se si esclude "Allenamento #4" di Capo Plaza, subito in cima alla classifica, è "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo:

La classifica Radio Airplay, che vede “Una canzone d’amore buttata vita” di Vasco Rossi al primo posto, segnala come nuovo ingresso:

"Venere e Marte" di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale (14)

“Cerotti” dei Tiromancino (26)

“Facile” di Zucchero (29)

"How Low Can You Go" di LP (42)

"La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo (44)

"Un sorriso dentro al pianto" di Ornella Vanoni (53)

"The bandit" dei Kings of Leon (85)

Il più alto fra i nuovi ingressi è "Venere e Marte" di Takagi & Ketra con Mengoni e Frah Quintale, al quattordicesimo posto:

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede stabile al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede tornare al primo posto "Evermore" di Taylor Swift, segnala i nuovi ingressi di:

"Take time" di Giveon (190)





La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto "Mood" di 24kGoldn e Iann Dior, segnala i nuovi ingressi di:

"Anyone" di Justin Bieber (6)

"Long live" di Florida Georgia Line (79)

"Girl like me" di Black Eyed Peas e Shakira (87)

"Momma's house" di Dustin Lynch (88)

"Back In Blood" di Pooh Shiesty featuring Lil Durk (93)

"Hell Of A View" di Eric Church (94)

"Almost Maybes" di Jordan Davis (95)

"Lady" di Brett Young (97)

"Heat Waves" dei Glass Animals (100)



Il più alto fra i nuovi ingressi è "Anyone" di Justin Bieber, al sesto posto:

La UK Charts album dall'8 al 15 gennaio 2021, che vede esordire al primo posto "Greenfields - Gibb Brothers songbook, 1" di Barry Gibb dei Bee Gees, segnala anche i nuovi ingressi di:

"Songs for the drunk and broken hearted" di Passenger (2)

"Gold" di Ian Hunter & Mott the Hoople (33)

"Welfare jazz" di Viagra Boys (41)

"Gold" degli Europe (58)

"Dangerous - the double album" di Morgan Wallen (77)

"Heaux tales" di Jazmine Sullivan (79)



Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio quello di Greenfields - Gibb Brothers songbook, 1" di Barry Gibb dei Bee Gees, al primo posto:

La UK Charts singoli della settimana dall’8 al 15 gennaio 2021 che vede al primo posto "Drivers license" di Olivia Rodrigo, segnala anche i nuovi ingressi di:

"Notorious" di Bugzy Malone e Chip (30)

"Save your tears" di The Weeknd (34)

"Best friend" di Saweetie e Doja Cat (35)

"WW2" di Unknown T (42)

"Vibez" di Zayn Malik (50)

"Streets" di Doja Cat (59)

"Chemtrails over the country club" di Lana Del Rey (72)

"The bandit" dei Kings of Leon (82)

"Mazza" di Slowthai e Asap Rocky (94)

"Apricots" di Bicep (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio quello di Olivia Rodrigo con la sua "Drivers license", al primo posto:

