Iron Maiden: una colletta online per permettere all'ex Paul Di'Anno di operarsi

È stata lanciata una colletta online per raccogliere 20mila sterline - 22 mila euro - per permettere all'ex cantante degli Iron Maiden Paul Di'Anno di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al ginocchio più volte rimandato.

Di'Anno - all'anagrafe Paul Andrews, oggi 62enne - noto ai più per essere stato la voce della band heavy metal britannica dal 1978 al 1981, prima di essere allontanato dai compagni di band per problemi legati all'abuso di droga e alcool, rimpiazzato da Bruce Dickinson, aspetta di operarsi da sei anni: le lunghe liste di attesa lo avrebbero spinto a scegliere di farlo privatamente. Il problema è che la sua attuale situazione economica non è delle migliori: "Sappiamo che sono tempi difficili per tutti, ma basta un piccolo aiuto. Insieme possiamo aiutarlo", si legge nella descrizione della campagna di crowdfunding, lanciata presumibilmente da persone molto vicine a lui.

Di'Anno ha avuto a che fare con diversi problemi di salute nel corso degli ultimi anni e ha richiesto di farsi impiantare delle protesi alle ginocchia, messe fuori uso da alcuni incidenti motociclistici. Nel febbraio del 2011 il cantante venne arrestato per frode poiché percepiva dalla previdenza britannica una pensione di invalidità per inabilità lavorativa, ma in realtà continuava ad esibirsi - da seduto - dal vivo. Un mese dopo il cantante fu condannato a 9 mesi di reclusione, poi scarcerato dopo aver scontato due mesi.

Dopo l'uscita dalla band Di'Anno è stato impegnato con vari progetti, prima di inaugurare nel '97 la sua carriera solista con l'album "As hard as Iron".