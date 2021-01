Michele Bravi: "Quando ho dato il primo bacio a un ragazzo"

Michele Bravi, il cantante umbro lanciato nel 2013 da "X Factor" (vinse, presentando in finale un inedito co-firmato da Tiziano Ferro, "La vita e la felicità", anticipazione di un album, "A passi piccoli", che includeva anche altri brani scritti dal cantautore di Latina), si confessa in una lunga intervista concessa al quotidiano torinese "La Stampa" in cui parla di tutto: dall'incidente stradale nel quale rimase coinvolto nel 2018 in cui perse la vita una donna di 58 anni (Bravi ha patteggiato lo scorso luglio una condanna a un anno e sei mesi - pena sospesa perché incensurato) al nuovo album "La geografia del buio", che uscirà il 29 gennaio. Passando per i pregiudizi e la sua vita privata.

Il cantante, 26 anni, ha confermato di essere stato scartato per due volte al Festival di Sanremo, l'anno scorso e quest'anno:

"Questo progetto è stato rifiutato due volte, l'anno scorso e quest'anno. Sanremo è un'occasione, oggi forse l'unica, ma con orgoglio dico: questo disco esiste al di là di dove lo si presenti, al di là del fatto che porti il mio nome, che incontra pregiudizi, il suo messaggio è potente".

L'uscita del disco, originariamente prevista la scorsa primavera, è stata più volte posticipata. L'album segna il ritorno sulle scene di Bravi a distanza di ben quattro anni dall'ultimo disco, "Anime di carta", ed è di fatto il primo pubblicato dal cantante dopo l'incidente del 2018:

È successo che quando ero nel buio più profondo, con terribili momenti dissociativi e allucinatori, un ragazzo ha stretto forte la mia testa fra le mani. Mi ha fatto conoscere la terapia che mi ha aiutato a tornare presente a me stesso. Questo ragazzo ora vive dall’altra parte del mondo. Quando se ne è andato, mi ha fatto promettere di tornare a cantare. [...] Il disco parla del dolore come se fosse un fatto, non lo giudica".

L'uscita del disco sarà anticipata da quella del singolo "Mantieni il bacio", scritta a quattro mani da Federica Abbate e Cheope, già autori per lui del successo sanremese "Il diario degli errori" (arrivò quarto nel 2017, sfiorando il podio), accompagnato da un video che ha per protagonisti lo stesso Bravi e l'attore Francesco Centorame, già visto in "Skam Italia" e nel film "Gli anni più belli" di Gabriele Muccino. Il cantante lo anticipa così: