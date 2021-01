"Dal punto di vista tecnico è una cosa un po’ rischiosa. Deve essere fatta davvero con grandissimo rigore. Può essere un luogo di protezione ma, se per caso c’è un contagio, può essere il luogo ideale per la diffusione de virus". Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente dell’università Cattolica di Roma, intervenuto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, facendo riferimento a quanto dichiarato da Amadeus qualche giorno fa che appoggiava l'idea della nave-bolla in vista del prossimo Festival di Sanremo. "Per confinare le persone in uno spazio chiuso serve essere attentissimi -ha sottolineato Ricciardi - Se questa operazione viene fatta bene, ma davvero bene, la nave può essere un luogo di protezione, come una bolla, altrimenti diventa un’arma a doppio taglio".

E ancora: "Servono dunque controlli continui, tamponi rapidi quotidiani e «controlli su distanziamento, mascherine, igiene delle mani", ha aggiunto.

Ad Amadeus, recentemente, è stato chiesto se corrisponde al vero l'utilizzo di una nave per isolare quanti saranno impegnati nella produzione della manifestazione canora. Questa la risposta del 58enne conduttore televisivo: "L'esigenza è quella di creare una sorta di bolla così da mettere in sicurezza le cinquecento persone, sempre le stesse, che saranno presenti in platea al teatro Ariston, da lì l'idea di utilizzare una nave. Si seguiranno protocolli precisi e queste persone potrebbero essere spostate dalla nave al teatro con pulmini da venti persone. Questa è solo un'idea ma sta diventando molto concreta e ci stiamo lavorando." Amadeus ha inoltre ribadito di volere i giornalisti presenti in sala stampa a Sanremo.