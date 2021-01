I Mötley Crüe compiono 40 anni: ecco come far loro gli auguri

I Mötley Crüe hanno annunciato i festeggiamenti ufficiali per il 40° anniversario dalla fondazione della band. Era il 17 gennaio 1981 quando Nikki Sixx suonò per la prima volta con Tommy Lee e il cantante-chitarrista Greg Leon. Leon in seguito decise di abbandonare il progetto, aprendo così le porte al chitarrista Mick Mars e al cantante Vince Neil. Domenica 17 gennaio 2021 sarà il 40° anniversario da quel giorno, uno dei più importanti nella storia del rock 'n' roll, e inizierà un vero e proprio anno intero ricco di festeggiamenti e iniziative.

Tutti i fan della band sono invitati a firmare il biglietto d'auguri per i .Mötley Crüe prima di domenica, direttamente su su Facebook. La band ha dato al pubblico la possibilità di far loro gli auguri, scrivendo un post sul loro diario social.

Dal 17 gennaio 2021 la band attraverso il sito ufficiale ha promesso nuovi annunci per le celebrazioni dell'importante anniversario. Qualsiasi post che decidiate di scrivere o dedicare alla band aggiungere l'hashtag ufficiale #HappyBirthdayToCrüe. Il bassista e fondatore della band Nikki Sixx ha commentato con questa lettera l'importante traguardo raggiunto dai Mötley Crüe: "Nella canzone "Kickstart My Heart" il testo dice "Quando abbiamo fondato questa band / Tutto ciò di cui avevamo bisogno, avevamo bisogno era una risata". Gli anni sono passati e direi che li abbiamo presi a calci in culo! Per noi si è sempre trattato di canzoni fantastiche e spettacoli dal vivo esagerati.

I fan sono sempre stati al nostro fianco. Non so come abbiano fatto a trascorrere così tanti anni. Sono volati. Quello che non posso dimenticare, sono i 4 decenni di fan che si sono considerati CRÜEHEADS sin dal primo giorno, sostenendoci nel bene e nel male. Saremo per sempre in debito con voi e vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Buon 40° compleanno a tutti noi”- .