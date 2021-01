Chris Cornell, la figlia Toni canta "Hunger Strike" e scrive: "Ti amo papà". VIDEO.

In occasione dei 30 anni di 'Hunger Strike', singolo simbolo dei Temple Of the Dog pubblicato il 14 gennaio 1991 che vedeva alla voce, oltre a Cornell, Eddie Vedder, la figlia del compinanto artista, Toni Cornell, ha voluto realizzare una emozionante cover del brano. Insieme alla sua versione di 'Hunger Strike', Toni Cornell ha voluto sfruttare il momento per ricordare suo padre, morto suicida nel maggio del 2017, dichiarandosi orgogliosa della musica creata in vita.

"Hunger Strike è stata pubblicata 30 anni fa oggi - si legge nel post di Toni - non solo è una delle canzoni più iconiche di tutti i tempi ma una delle mie preferite. Ho registrato una mia versione per Music Live lo scorso aprile per raccogliere fondi in favore delle persone colpite dal COVID e per onorare mio padre che sarebbe stato il primo a fare di tutto per poter aiutare". ".Ti amo, papà - aggiunge Toni - e sono così orgoglioso di te e di ciò che hai creato, di chi sei e di tutto ciò in cui hai creduto. Questa canzone, per me, rappresenta tutte queste cose".

Era il 1990 quando Chris Cornell e Matt Cameron, voce e batteria dei Soundgarden, Stone Gossard e Jeff Ament dei Mother Love Bone, e Mike McCready diedero vita ai Temple Of The Dog, band creata per omaggiare Andrew Wood, cantante dei Mother Love Bone morto per overdose a 24 anni nel marzo dello stesso anno. Con loro, come special guest, anche Eddie Vedder che sarebbe stato raggiunto nei Pearl Jam da tutti i membri dei Temple Of The Dog, a parte Chris. 'Hunger Strike' è sicuramente il brano più famoso del Temple Of The Dog e fu pubblicato il 14 gennaio 1991.