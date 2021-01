Warner Chappell, partnership con ScuolaZoo per un workshop gratuito

Spiegare ai giovanissimi quale sia il lavoro di un autore per stimolare la loro creatività ed, eventualmente, avviarli alla carriera musicale: questo è il proposito della LiveClass di Urban-Pop Songwriting, iniziativa nata da una partnership la tra società di edizioni Warner Chappell e la piattaforma per studenti ScuolaZoo.

All’evento, programmato per le 18 del prossimo 27 gennaio, sarà possibile assistere collegandosi al link liveclass.scuolazoo.com/workshop-songwriting-1/: saranno presenti in vesti di ospiti e tutor Cino (producer per Eros Ramazzotti, Marracash, Shade, Alessandra Amoroso, Federica Abbate), Riccardo Sciré (autore e produttore per Elodie, CNCO, Elettra Lamborghini, RIKI, Reik), Adel Al Kassem (autore, tecnico del suono e produttore per Sfera Ebbasta, Elodie, Elettra Lamborghini, Dark Polo Gang, Martina Vicario, Izi) e gli A&R di Warner Chappell Riccardo Loda e Lodovico Pagani.