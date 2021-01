Non passa giorno, ormai, che le acquisizioni di repertori pregiati non facciano registrare clamorosi passaggi di mano: dopo la sequenza di colpi messi a segno da Hipgnosis negli ultimi giorni con l’acquisto dei cataloghi di Shakira, Neil Young e Lindsey Buckingham a fare notizia, oggi, è BMG. La controllata del gruppo Bertelsmann ha annunciato di essersi aggiudicata il catalogo del leader e co-fondatore dei Fleetwood Mac Mick Fleetwood.

Il repertorio oggetto dell’accordo è costituito da oltre 300 brani, inclusi - oltre a quelli ascrivibili alla carriera solista - quelli firmati dall'artista per la band di “Mr. Wonderful”, compresa “Dreams”, canzone originariamente inclusa in “Rumours” del 1977 e tornata nelle chart americane dopo essere diventata virale grazie a un video su TikTok. La cifra corrisposta all’artista da BMG non è stata resa nota. L’accordo, riferiscono fonti di stampa, non include i diritti sui master della band, che resteranno di proprietà del gruppo Warner.

“Questo è un matrimonio meravigliosamente stimolante tra due partner creativi che comprendono tutti gli aspetti del business”, ha commentato Fleetwood: “Innanzitutto, BMG comprende l'arte e mette l'artista al primo posto”. “Mick Fleetwood è il fondatore di una delle più grandi band del rock, ha un talento unico nel riunire musicisti di tutti i generi e, naturalmente, è uno dei più grandi batteristi del rock”, gli ha fatto eco il CEO di BMG Hartwig Masuch: “BMG è orgogliosa di rappresentare le sue opere più importanti ed entusiasta del prossimo lancio di ‘Mick Fleetwood & Friends’”.