Skin (Skunk Anansie) diventa rettrice universitaria

La cantante degli Skunk Anansie Skin è diventata rettore della Leeds Arts University, che esiste, in varie forme dal 1846, l'istituto ha ottenuto lo status di università nel 2017.

La 53 enne Deborah Anne Dyer, questo il vero nome di Skin, ha commentato: "Sono assolutamente lieta e onorata di accettare il ruolo di primo rettore in assoluto della Leeds Arts University, che è l'unica università specializzata nelle arti nel nord dell'Inghilterra. L'ho visitata di recente, ho incontrato molti membri del personale e sono rimasta davvero colpita dagli studenti e dalla organizzazione. Non vedo l'ora di supportare tutti nei loro talenti creativi".

Il vicerettore dell'università, il professor Simone Wonnacott, aggiunge: "È un grande piacere annunciare che Skin sarà il primo rettore della Leeds Arts University. Skin ha un rapporto costante con l'università. La sua visita nel 2019 come parte del nostro programma di eventi e masterclass di è stata un'ispirazione per tutti i nostri studenti. Il background creativo di Skin abbraccia molte aree dell'industria creativa tra queste musica, moda e arte, e la rende qualificata per assumere la carica di Rettore". In qualità di rettore, Skin sarà il capo cerimoniale dell'università, fungendo da ambasciatore e prestanome per l'istituzione.

Skin ha al suo attivo due album solisti, "Fleshwounds" (leggi qui la recensione) del 2003 e "Fake Chemical State" (leggi qui la recensione) uscito nel 2006. Con gli Skunk Anansie la rocker londinese ha pubblicato sei album, dall'esordio con "Paranoid & Sunburnt" del 1995 fino a "Anarchytecture" (leggi qui la recensione) del 2016.