Tidal, ricavi in aumento

Secondo un'esclusiva di Digital Music News, Tidal avrebbe registrato una crescita del proprio volume d'affari nel 2019 dell'11,5% circa, incrementandolo di $19.27 milioni e portandolo a un totale di $166.91 milioni rispetto ai 147.64 milioni del 2018. Interessante notare che del totale del fatturato solo un milione è ricondicibile alla voce sponsorship, mentre la quasi totalità è generata da abbonamenti al servizio.

La crescita non è però stata ancora sufficiente a conseguire il pareggio di bilancio, registrando Tidal una perdita di $52.2 milioni.

Dell'andamento 2020 non è dato sapere molto se non che l'impatto del COVID-19 “non è stato significativo”, come recita una nota allegata al bilancio alla fine dello scorso anno.

Tidal risulta debitrice di $10.8 milioni nei confronti di Project Panther Ltd. Questa entità è la proprietaria unica di Project Panther Bidco Limited, holding britannico-americana fondata da Roc Nation nel 2014 per acquisire Aspiro, società norvegese controllante Tidal.

Di Tidal abbiamo riferito di recente a proposito del presunto interesse per la piattaforma musicale controllata da Jay-Z da parte di Jack Dorsey, fondatore di Twitter.