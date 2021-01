Japan, esce la ristampa in deluxe edition di "Quiet Life"

Il prossimo 5 marzo verrà pubblicata la ristampa di "Quiet Life", il terzo album dei Japan pubblicato nel dicembre del 1979. La nuova uscita è composta dall'album rimasterizzato e dal disco dal vivo "Live at the Budokan 27/03/1980", che in precedenza era uscito sotto forma di EP con quattro brani. Sarà presente anche un disco di mix inediti e di rarità tra cui i singoli "Life A Tokyo","European Son" e "I Second That Emotion". Non mancheranno nuove note di copertina e una prefazione del produttore originale John Punter.

In un comunicato stampa, il tastierista della band Richard Barbieri ha dichiarato: "È come se avessimo scoperto la raffinatezza, la sottigliezza e le sfumature dall'oggi al domani. Un grande cambiamento fu che David iniziò a comporre di più al pianoforte e penso che ciò abbia prodotto materiale più forte. Questo si prestava a pezzi dal suono più aperto e spazioso e iniziammo a capire come costruire gli arrangiamenti".

I Japan di "Quiet Life" erano composti da David Sylvian (voce, chitarra), Steve Jansen (batteria, percussioni), Mick Karn (basso, sassofoni, voce), Rob Dean (chitarra) e Richard Barbieri (sintetizzatori, tastiere).