Neil Young: nuova data di uscita per l’album live e il film "Way down in the rust bucket”. Video

Inizialmente atteso per lo scorso 6 dicembre, il doppio album dal vivo di Neil Young "Way down in the rust bucket”, con il corrispondente film-concerto, ha una nuova data di uscita: la testimonianza audio e video dello show tenuto dal cantautore canadese con i Crazy Horse il 13 novembre 1990 al Catalyst di Santa Cruz, in California, vedrà la luce il prossimo 26 febbraio.

Annunciando su Neil Young Archives l’uscita della registrazione del live, andato in scena circa due mesi dopo la pubblicazione di “Ragged glory”, l’album di Young realizzato con la sua band e arrivato sui mercati nel settembre del 1990, la voce di “Rockin' in the free world” ha fatto sapere: “Il film e il doppio album saranno pubblicati il 26 febbraio 2021 e saranno disponibili per il pre-order il 15 gennaio 2021. Questo concerto è uno degli show con i Crazy Horse che preferisco in assoluto”.

Il cantautore, che in attesa dell’uscita di "Way down in the rust bucket” ha deciso di regalare al proprio pubblico un’anticipazione del doppio album dal vivo e del relativo film-concerto, condividendo sul suo sito web il filmato dell’esecuzione di “Country home” (disponibile a questo indirizzo), ha poi dichiarato: “Altre canzoni saranno disponibili qui prima dell’uscita ufficiale”.

Attraverso un post pubblicato su Instagram oggi - 13 novembre - e riportato più avanti, Neil Young ha, inoltre, informato i propri fan che il disco live sarà disponibile su vinile, cd e come box set in edizione deluxe.

Nel corso dei mesi passati il 75enne artista ha presentato diverse pubblicazioni. Oltre a dare alle stampe lo scorso mese di giugno “Homegrown”, l’album ‘perduto’ inciso dal cantautore fra il 1974 e il 1975, a novembre Neil Young ha pubblicato il box set “Archives Volume 2: 1972-1976” e il disco dal vivo, con il corrispondente film-concerto, intitolato "Return to Greendale".

Ecco la scaletta del concerto di Neil Young con i Crazy Horse, andato in scena il 13 novembre 1990 al Catalyst di Santa Cruz, in California: