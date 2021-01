I Foo Fighters condividono l'anteprima di un'altra nuova canzone: ascolta

Dopo "Shame shame" e "No son of mine" è in arrivo un nuovo singolo dei Foo Fighters, terza anticipazione tratta dal nuovo album di Dave Grohl e soci, “Medicine at midnight”, in uscita il prossimo 5 febbraio.

La nuova canzone della band del già batterista dei Nirvana si intitolerà “Waiting on a war” e sarà pubblicata domani, 14 gennaio. È stata la stessa formazione di Seattle ad annunciare l’uscita del nuovo singolo, condividendo sui social - come già fatto per comunicare la pubblicazione di “No son of mine” - una clip, della durata di 19 secondi, con l’anteprima del brano.

Attraverso la didascalia che accompagna il post pubblicato sui social della band di “In your honor”, Grohl ha spiegato il significato dietro “Waiting on a war”. “Da bambino, crescendo nei sobborghi di Washington DC, ho sempre avuto paura della guerra”, ha scritto il frontman dei Foo Fighters - che ieri, 12 gennaio, hanno annunciato l’arrivo sui mercati di uno speciale modello di Vans per celebrare i venticinque anni di carriera. Il già addetto ai tamburi del gruppo di “Nevermind” ha aggiunto:

“Ho avuto incubi su missili in cielo e soldati nel mio cortile, molto probabilmente causati dalla tensione politica dei primi anni '80 e dalla mia vicinanza al Campidoglio. La mia giovinezza l’ho trascorsa sotto la nuvola oscura di un futuro senza speranza”.

A proposito della prossima prova sulla lunga distanza della sua band, ideale seguito di "Concrete and gold” del 2017, lo scorso novembre Dave Grohl, intervistato dalla rivista britannica New Musical Express, ha fatto sapere che "Medicine at midnight” per i Foo Fighters rappresenterà per certi versi ciò che per David Bowie fu "Let's dance". Il frontman del gruppo statunitense ha detto: “Odio definirlo un disco funk o dance, ma è decisamente più energetico delle altre cose che abbiamo fatto finora ed è stato pensato per essere l'album della festa del sabato sera. È Sly & The Family Stone, ma risuonati in stile Foo Fighters. 'Medicine at midnight' è proprio il nostro 'Let's dance’”.

Tornando sull’argomento e condividendo ulteriori dettagli sul sound delle nuove canzoni della formazione di “One by one”, a margine di una recente intervista concessa al magazine "Culture" del "Sunday Times”, Grohl ha dichiarato che l’obiettivo del suo gruppo era di fare un disco di rock ballabile e ha spiegato: “Non l'avevamo mai fatto. Volevamo esplorare il groove. È difficile mettere nella stessa frase 'dance' e 'Foo Fighters', sembra inimmaginabile. Eppure è così".