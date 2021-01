Eddie Van Halen sarà celebrato con una nuova serie di chitarre

Per omaggiare il chitarrista dei Van Halen scomparso lo scorso ottobre, infatti, EVH ha annunciato alcune nuove chitarre che saranno messe sul mercato dalla prima metà del 2021 come tributo a colui che ha creato l'azienda e che ha segnato per sempre la storia dello strumento. Le nuove chitarre prodotte da EVH per omaggiare Eddie Van Halen saranno ben nove, nuovi modelli che vedranno una rivisitazione della serie di chitarre 5150 che sono state disegnate specificamente per chi vuole seguire le orme di Eddie e lanciarsi in assoli da veri virtuosi. Gli strumenti, infatti, sono stati realizzati in modo da favorire il comfort e una delle caratteristiche principali dello stile di Van Halen, la velocità.

"Il mercato ha visto balzare a numeri record l'interesse per le chitarre nel 2021 - si legge in una nota dell'azienda americana in riferimento alla morte di Eddie Van Halen- ma allo stesso tempo il 2020 ha portato anche l'addio ad uno dei chitarristi più innovativi e influenti di tutti i tempi". "Lo stile ricco di inventiva di Eddie Van Halen ha influenzato e ispirato un'intera generazione di chitarristi - continua il comunicato di EVH - Non solo ha innovato il modo in cui suonava ma anche cosa suonava e attraverso cosa lo faceva creando alcune delle chitarre e degli amplificatori migliori di sempre. EVH annuncia una serie di nuovi prodotti per il 2021 disegnati per onorare e continuare l'eredità del compianto Eddie Van Halen".

Le nove chitarre, disponibili anche in colori sgargianti come il rosa, hanno un corpo nello stile delle Stratocaster ma con una curvatura superiore maggiore e con delle modifiche fatte da Van Halen in persona specialmente per quanto riguarda la tastiera. Tra i modelli ci sono anche due Wolfang Special e quattro Wolf WG Standard, varianti sempre incluse nella stessa famiglia di EVH. I prezzi ? Oscillano tra i 700 e 1100 dollari.