Nel nuovo album Calciatori Panini c'è anche la nazionale cantanti

I volti del rap, del pop e del cantautorato si sono trasformati in figurine. L'album Calciatori Panini celebra i suoi 60 anni con il lancio della nuova edizione dedicata alla stagione 2020/21, nella sede della Lega Serie A. Un album di 132 pagine con 748 figurine in cui sono tante le novità dalla 'Top Team Panini 60' a 'La Panini più amata', che saranno scelte con la collaborazione di collezionisti e tifosi, oltre alle figurine storiche degli album dal 1961 e degli MVP dei club di Serie A. Una particolare novità riguarda le figurine dedicate alla nazionale italiana cantanti, che quest'anno celebra il suo 40° anniversario. Sono presenti le immagini di 28 artisti: 22 in figurina, tra cui Mogol, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Fede (di Benji e Fede), Briga, Salmo e Clementino, a cui si aggiungono le immagini del direttore tecnico Marco Masini e di altri 5 artisti in rosa.