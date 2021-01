Altro colpo di Hipgnosis: acquisito il catalogo di Shakira

Dall’inizio dell’anno, in pratica, non passa giorno in cui Hipgnosis Songs Fund, la società britannica quotata alla borsa di Londra, non annunci la chiusura di un affare clamoroso: dopo l’acquisizione del 50% del catalogo di Neil Young e della totalità di quelli di Lindsey Buckingham e Jimmy Iovine, la corazzata editoriale guidata da Merck Mercuriadis ha fatto sapere di essersi assicurato il 100% dei diritti - d’autore e connessi - sul repertorio di Shakira.

Il catalogo passato di mano include i 145 brani che hanno reso la cantante di Barranquilla una star mondiale da 80 milioni di copie venduti e 20 miliardi di stream accumulati su YouTube nel corso della propria carriera: tra le hit più celebri presenti nel repertorio figurano “Whenever, Wherever”, “Underneath Your Clothes”, “Hips Don’t Lie”, “She Wolf” e “Waka Waka”, quest’ultima adottata come inno ufficiale dei Mondiali di Calcio del 2010.

“Un passo alla volta, questa incredibile donna colombiana si è evoluta in una delle persone più famose e influenti al mondo”, ha commentato Mercuriadis: “Quello che nessuno dovrebbe mai dare per scontato è che è una delle cantautrici più serie e di successo degli ultimi 25 anni, avendo scritto o co-scritto praticamente ogni canzone che ha mai registrato. E’ meraviglioso per noi dare il benvenuto, Shakira, la regina della musica latina e molto altro, nella famiglia Hipgnosis”.

“Essere una cantautrice è un risultato che considero uguale e forse anche maggiore dell'essere una cantante e performer”, ha sottilineato Shakira: “A otto anni, molto prima di cantare, scrivevo per dare un senso al mondo.

Ogni canzone è un riflesso della persona che ero nel momento in cui l'ho scritta, ma una volta che una canzone è uscita nel mondo, non appartiene solo a me ma anche a chi la apprezza. Sono onorata dal fatto che scrivere canzoni mi abbia dato il privilegio di comunicare con gli altri, di essere parte di qualcosa di più grande di me. So che Hipgnosis sarà una grande casa per il mio catalogo - e sono così felice di collaborare con questa azienda guidata da Merck, che apprezza veramente gli artisti e le loro creazioni ed è un alleato per i cantautori di tutto il mondo che hanno a cuore la vita continua di le loro canzoni”.