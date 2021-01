Concerti in streaming: Bandsintown apre un servizio a pagamento

La piattaforma dedicata alla musica dal vivo Bandsintown ha annunciato l’apertura di un nuovo servizio in abbonamento dedicato al live in streaming: pagando un canone mensile di 9,99 dollari Bandsintown PLUS promette di rendere disponibili “almeno 25 nuovi show ogni mese”. Tra i primi artisti che hanno aderito all’iniziativa ci sono Adrianne Lenker dei Big Thief, Robin Pecknold dei Fleet Foxes, Phoebe Bridgers, Soccer Mommy, Flying Lotus, Empress Of, il leader dei Wilco Jeff Tweedy, Toro y Moi, Tycho e altri, che saranno protagonisti della programmazione relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2021. Ecco, di seguito, l’elenco completo:

Oltre ai live show il servizio - che, secondo Bandsintown, “promette di democratizzare e rivoluzionare l'esperienza della musica dal vivo, supportando direttamente gli artisti nel processo” - offrirà anche chat con gli artisti ed eventi interattivi: i contenuti saranno tutti resi disponibili in alta risoluzione audio-video e fruibili su qualsiasi tipo di dispositivo, dalle smart-TV ai computer - desktop o laptop - oltre che, ovviamente, su cellulari e tablet.