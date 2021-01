Foo Fighters, in arrivo le scarpe per il 25esimo anniversario

E’ Vans x Foo Fighters Sk8-Hi il nome dello speciale modello di sneaker che la casa di abbigliamento sportivo con quartier generale a Costa Mesa, in California, spedirà sui mercati per celebrare il venticinquesimo anno dalla fondazione della band di Dave Grohl: le scarpe - nere, con il logo del gruppo impresso all’esterno in bianco - sarà reso disponibile “a breve” ma in data ancora da definire.

Non è da escludere che il lancio del capo possa avvenire in concomitanza con la distribuzione ai negozi di “Medicine At Midnight”, il nuovo, decimo album della formazione americana atteso sui mercati per il prossimo 5 febbraio: dal disco, per il momento, sono stati estratti solo due singoli, “No Son Of Mine” e “Shame Shame”.

Nelle ultime ore Grohl ha paragonato l’ideale successore di “Concrete and Gold” del 2017 a “Let’s Dance” di David Bowie:

“Molti dei nostri dischi preferiti sono caratterizzati da grandi riff e questo groove. Odio definirlo un disco funk o dance, ma è decisamente più energetico delle altre cose che abbiamo fatto finora ed è stato pensato per essere l'album della festa del sabato sera”

Sempre in merito all’avvicinamento alle atmosfere “ballabili” che - secondo le prime indiscrezioni - potrebbero caratterizzare il nuovo lavoro, il leader del gruppo nel corso di un’intervista al Sunday Times ha commentato: