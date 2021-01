Le Vibrazioni, ancora rimandato il tour con Vessicchio: le nuove date

Il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto i Le Vibrazioni a modificare ancora una volta il calendario del tour Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio, serie di eventi che avrebbe visto la band capitanata da Francesco Sarcina di scena insieme al maestro partenopeo e a un ensemble di musicisti classici. Una buona porzione di date in origine programmate per questo mese di gennaio e il prossimo febbraio saranno recuperate seguendo questo calendario:

24 novembre 2021 – Catania - Teatro Metropolitan

Sostituisce la data del 14 gennaio 2021

25 novembre 2021 – Palermo - Teatro Golden

Sostituisce la data del 16 gennaio 2021

26 novembre 2021 - Marsala - Teatro Impero

Sostituisce la data del 15 gennaio 2021

29 novembre 2021 – Bologna - Teatro EuropAuditorium

Sostituisce la data dell'8 febbraio 2021

30 novembre 2021 – Milano - Teatro Nazionale

Sostituisce la data del 2 febbraio 2021

03 dicembre 2021 – Padova - Teatro Geox

Sostituisce la data del 05 febbraio 2021

Le seguenti dati, al contrario, sono state definitivamente cancellate:

18 gennaio 2021 - Napoli - Teatro Augusteo - ANNULLATO

28 gennaio 2021 - Bari - Teatro team- ANNULLATO

29 gennaio 2021 - Cosenza - Teatro Rendano – ANNULLATO

04 febbraio 2021 - Firenze Teatro Tuscanyhall - ANNULATO

Per gli appuntamenti a Napoli, Bari, Cosenza e Firenze sarà possibile chiedere i rimborso sulla piattaforma TicketOne e presso tutte le prevendite abituali.

Il tour con orchestra dei Le Vibrazioni fu annunciato in origine nel luglio del 2019, con date programmate per il novembre dello stesso anno: un’”ulteriore richiesta di date” costrinse il gruppo a rinviare la stringa di show a partire dalla metà dello scorso marzo, proprio in concomitanza con la prima ondata della pandemia. Gli spettacoli vennero così fatti slittare agli scorsi mesi di novembre e dicembre, periodo di recrudescenza nella diffusione del virus che costrinse le autorità a sospendere tutti gli eventi live.