ITsART, online la ‘Netflix della cultura’

E’ disponibile sul Web all’indirizzo itsart.tv una home page temporanea di ITsART, piattaforma digitale voluta dal Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini per promuovere online la cultura italiana: l’operazione - riferisce l’agenzia ANSA - è partecipata al 51% da Cassa Depositi e Prestiti e al 49% da CHILI, la società privata con sede a Milano alla quale verrà affidata la gestione della nuova entità. La nota di presentazione presente sulla landing page recita:

“ITsART è il nuovo palcoscenico virtuale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d'arte, live e on-demand, con contenuti disponibili in Italia e all'estero: una piattaforma che attraversa città d'arte e borghi, quinte e musei per celebrare e raccontare il patrimonio culturale italiano in tutte le sue forme e offrirlo al pubblico di tutto il mondo”