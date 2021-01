UK, musicisti in rivolta per i visti post-Brexit

A sganciare la bomba è stato, ieri, l’Indipendent: secondo indiscrezioni raccolte dalla testata britannica dal negoziato tra l’esecutivo guidato da Boris Johnson e la delegazione europea relativo agli accordi post-Brexit sarebbero rimasti fuori i visti da accordare ai musicisti inglesi in occasione di tour nel continente.

“Abbiamo cercato di includere una clausola ad hoc, ma il Regno Unito ha detto di no”, avrebbe riferito un insider anonimo al giornale: la proposta rigettata avrebbe riguardato l’estensione del permesso di soggiorno oltre i 90 giorni previsti dalle normative ordinarie per gli artisti on the road nel Vecchio Continente. In assenza di un visto speciale, band e cantanti vedrebbero lievitare notevolmente i costi di organizzazione dei propri tour in Europa, a discapito - ovviamente - delle realtà indipendenti ed emergenti, che dispongono di budget sensibilmente inferiori rispetto alle star più popolari.

La notizia è stata immediatamente ripresa dal leader dei Radiohead Thom Yorke (nella foto), che con un tweet postato sul proprio account ufficiale ha accusato l’esecutivo condotto dal premier di “non avere spina dorsale”.

E non è tutto. Voci come quelle di Laura Marling e del frontman dei Charlatans Tim Burgess si sono unite a una petizione - già sottoscritta da altre 230mila firme - indirizzata al parlamento britannico affinché venga annullato l’obbligo di visto per l’organizzazione dei tour in Europa. La richiesta è stata reiterata da altre star come Dua Lipa, l’ex One Direction Louis Tomlinson e l’ex Boyzone Ronan Keating.

Dal canto suo, il governo ha rispedito al mittente le accuse, sostenendo di “aver spinto per un accordo più ambizioso con l'UE” ma di aver ricevuto un rifiuto da parte delle autorità di Bruxelles.

Alla fine dello scorso dicembre Jamie Njoku-Goodwin, ad di UK Music, una delle associazioni di categoria che rappresenta la filiera creativa inglese, aveva espresso diverse perplessità in merito agli accordi siglati dal governo britannico e la delegazione europea, facendo specifico riferimento al settore della musica dal vivo: “Il Primo Ministro ha promesso che non ci saranno barriere non tariffarie, quindi è indispensabile che il governo mantenga questa promessa e assicuri che non ci siano barriere ai musicisti britannici che lavorano e si esibiscono in tour in Europa”, aveva spiegato Njoku-Goodwin, “Esiste il rischio concreto che i musicisti britannici non siano in grado di sostenere i costi e i ritardi dovuti alle nuove procedure burocratiche: un’eventualità del genere metterebbe a rischio diversi tour. Inoltre, se i musicisti stranieri si trovassero a dover affrontare barriere e costi per entrare nel Regno Unito, il nostro pubblico potrebbe perdere l'occasione di vedere alcuni dei propri artisti preferiti”.