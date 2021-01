Electric Lady Studios (Jimi Hendrix), partnership con la fondazione di Daniel Johnston

Gli eredi di Daniel Johnston, il cantautore scomparso nel novembre del 2019 che contava tra i propri ammiratori giganti come Kurt Cobain e David Bowie, oltre che a figure di spicco della scena indipendente americana come Jeff Tweedy e Mike Watt, hanno siglato un accordo con la proprietà degli Electric Lady Studios di New York - le sale di registrazione volute da Jimi Hendrix che aprirono i battenti nell’agosto del 1970 - per la promozione dell’eredità artistica pittorica della voce di “Hi, How Are You”: il progetto è stato ideato dal socio amministratore degli studi, Lee Foster, fan e collezionista delle opere di Johnston, e sarà supervisionato dal fratello dell’artista, Dick.

Presso la Sala A del centro di registrazione e produzione sono già esposti diversi lavori di Johnston, tra i quali il celebre “Symbolical Visions”: ora la promozione delle opere grafiche del cantautore nato in California nel 1961 ma cresciuto in Texas diventerà più sistematica e strutturata.

“L'arte è sempre stata un appuntamento fisso all'Electric Lady, dai grandi murales spaziali fantascientifici commissionati da Hendrix alle installazioni di decoupage realizzate nei primi anni '70”, ha precisato Foster: “Ho iniziato a mettere insieme la mia collezione di lavori di Daniel e mi sono reso conto che un’esposizione specifica per lo studio sarebbe stata di grande ispirazione per i musicisti che vengono qui a lavorare. Il dialogo creativo inizia immediatamente quando le persone li vedono”.

Gli Electric Lady Studios furono rilevati all’inizio degli anni 2000 da Foster e da Keith Stoltz dopo un periodo di dissesto finanziario: dopo lavori di ristrutturazione e ampliamento dal 2010 in poi le sale hanno ospitato le session di - tra gli altri - Daft Punk, U2, Adele e Black Keys.