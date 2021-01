Collecting: SOCAN vende Medianet a Audible Magic

SOCAN, società di collecting canadese, ha annunciato la vendita del proprio servizio MediaNet - piattaforma di amministrazione ed esecuzione dei diritti - a Audible Magic, neanche cinque anni dopo l'acquisizione di quella che era allora una società autonoma di Seattle, avvenuta nel 2016.

Audible Magic è specializzata in un servizio diventato chiave nella filiera industriale musicale degli ultimi anni: si occupa infatti di identificazione e conformità per conto dei social network che offrono hosting (cioè: possibilità di upload) allo user-generated content. Collegandovi la soluzione di MediaNet, specializzata a sua volta nel fornire in white label una soluzione digitale completa per lo streaming a pagamento e/o on demand, le Internet radio e qualsiasi applicazione offra musica al proprio interno (dal gaming al fitness), completa la propria catena del valore e diventa un fornitore di soluzioni di gestione e amministrazione della musica complete.

E' interessante notare che, terminata la transazione, SOCAN continuerà ad utilizzare la tecnologia e i servizi di Audible Magic, diventandone così cliente: una mossa che indicherebbe come la vendita possa essee avvenuta per fare cassa in un 2021 che si annuncia molto duro per le società di collecting, private per lunghi mesi (quelli passati e quelli imminenti) di larga parte della raccolta dei diritti derivanti da esecuzioni di musica in esercizi commerciali, discoteche ed eventi all'aperto.

Non essendo note le cifre dell'operazione, non è al momento possibile determinare se la vendita di Medianet abbia costituito una plusvalenza o una minusvalenza per SOCAN.