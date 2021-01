Guarda la ragazzina Nandi Bushell alle prese con "Immigrant Song" dei Led Zeppelin

L'ormai celeberrima Nandi Bushell, batterista di soli dieci anni, ha voluto festeggiare il 77esimo compleanno di Jimmy Page proponendo una sua versione rielaborata del classico del 1970 dei Led Zeppelin "Immigrant Song".

Per la sua impresa si è affidata a una Boss RC 505 Loop Station, prima programmando la parte di batteria, poi il basso e infine il riff di chitarra. La voce... quella no, non si è spinta a tanto. Per quella ha inserito un campione dell'originale, Robert Plant.

Nandi ha augurato a Page un buon compleanno e ha svelato di avere ascoltato "The Immigrant Song" per la prima volta in un film uscito prima che lei nascesse, 'School of Rock'. "La prima volta che ho sentito Immigrant Song dei Led Zeppelin è stato nel film School of Rock quando Jack Black guidava il furgone, si volta e urla 'ahh-aah'! Il miglior film di sempre! Da allora adoro i Led! John Bonham e suo figlio Jason Bonham sono due batteristi incredibili. John Paul Jones, Jimmy Page e Robert Plant anche voi siete fantastici! I Led Zeppelin sono così così così forti! Spero che voi possiate amare il loop che ho creato per voi. Buon compleanno Jimmy Page."

Nandi lo scorso anno catturò l'attenzione del frontman dei Foo Fighters Dave Grohl, i due si sono sfidati dietro i tamburi e la vittoria finale ha arriso alla ragazzina. In seguito l'ex batterista dei Nirvana ha scritto un brano per lei e lei ha ricambiato il favore. La storia pare non avere ancora una fine, i due infatti hanno in programma di scrivere una canzone insieme.