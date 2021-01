Addio a Howard Johnson, fuoriclasse della tuba jazz

E' morto, dopo lunga malattia, nella mattina di lunedì 11 gennaio, all'età di 79 anni Howard Johnson, forse il suonatore di tuba più noto nel jazz contemporaneo degli ultimi decenni. La morte è stata confermata su Facebook da Nancy Olewine, che si è definita "l'amata partner di Johnson da molti anni".

Johnson, oltre al jazz, ha collaborato con numerosi artisti rock, R&B e pop, tra questi la Band, per l'album "Rock of Ages" del 1972 e Taj Mahal, sull'LP omonimo del bluesman del 1968 e su "The Real Thing" del 1972. In quest'ultimo, registrato dal vivo al Fillmore East nel 1971, Johnson guidava una formazione con quattro suonatori di tuba. Johnson ha partecipato anche agli album di John Lennon "Walls and Bridges" e "Double Fantasy" ed ha fatto parte della sezione fiati in "The Last Waltz" della Band.

Howard Lewis Johnson era nato a Montgomery, Alabama, il 7 agosto 1941. I primi riscontri li ebbe alla fine degli anni Sessanta, impiegato come sideman da musicisti quali Hank Crawford, Charles Mingus, Archie Shepp, Gary Burton, Charlie Haden, Gil Evans, Pharoah Sanders e molti altri esponenti di spicco del jazz.

Johnson ha lavorato come sideman anche Miles Davis, Jaco Pastorius, Marvin Gaye e Muddy Waters, infine formò una sua band. Nel 1994 pubblicò il suo primo album, "Arrival: A Pharoah Sanders Tribute", seguito da altri tre dischi: "Gravity !!!" (1995), "Right Now" (1998) e "Testimony" (2017).

Nel messaggio pubblicato su Facebook, la Olewine ha scritto: "Durante la sua straordinaria vita, Howard si è dedicato alla creazione di un'eredità jazz peculiare e al progresso della statura e versatilità del suo strumento caratteristico, la tuba".