Lana Del Rey pubblica copertina, tracklist e video di "Chemtrails Over the Country Club"

Si sta avvicinando sempre più l'uscita del nuovo album di Lana Del Rey, il settimo in studio, "Chemtrails Over the Country Club", già annunciato per lo scorso settembre, ma poi posticipato al prossimo 19 marzo a causa della pandemia. Nella giornata di ieri, domenica 10 gennaio, la cantautrice newyorkese ha svelato la copertina dell'album e la sua tracklist, composta da undici brani.

Nella nuova fatica discografica della Del Rey è incluso il singolo, "Let Me Love You Like a Woman", così come la sua cover di "For Free" di Joni Mitchell. La copertina la vede raffigurata insieme con un gruppo di donne.

Lana Del Rey ha voluto rispondere ad alcune accuse e ha commentato: "In undici anni di lavoro sono sempre stata estremamente inclusiva. I miei migliori amici sono rapper, i miei ragazzi sono stati rapper. I miei più cari amici venivano da qualsiasi parte, quindi prima che facciate nuovi commenti sulla questione WOC/POC, non sono io a prendere d'assalto la capitale, sto letteralmente cambiando il mondo esponendo sul tavolo la mia vita, i miei pensieri e l'amore. Rispettatelo."

Queste esternazioni della musicista sembrano essere in risposta al vespaio sorto sui social media della scorsa estate, quando in un post pubblicato su Instagram nel quale si annunciava "Chemtrails", la Del Rey si era paragonata ad altre cantanti, per lo più nominando donne di colore come Doja Cat e Beyoncé, "che hanno avuto delle numero uno con canzoni sull'essere sexy, il non indossare vestiti, lo scopare, il tradire, ecc." E' stata inoltre accusata sulla questione degli abusi, "quando in realtà", dice lei, "sono solo una persona alla moda che canta della realtà che ciò che stiamo vedendo sono relazioni violente molto diffuse in tutto il mondo." È stata inoltre criticata per avere pubblicato delle immagini di manifestanti di Black Lives Matter.

Qui sotto potete ascoltare l'audio della title track ed anche il video ufficiale.