Jack White annuncia l'uscita di un album dal vivo

Jack White ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album dal vivo relativo a una sua esibizione risalente al 2014 tenutasi nella sua città natale, Detroit. Questa uscita include anche una registrazione, sempre dal vivo, della sua ospitata, lo scorso ottobre, al Saturday Night Live dove propose due brani.

Il concerto dell'ex White Stripes del 30 luglio 2014 al Masonic Temple di Detroit (Michigan) costituisce il 47° capitolo della serie Vault della sua etichetta discografica, la Third Man Records. La nuova uscita è su quattro LP in vinile colorato da 180 grammi. Quella sera White suonò trentotto canzoni, comprese le cover di "Lemon Song" dei Led Zeppelin e "Devil's Haircut" di Beck. Venne raggiunto sul palco dai compagni di band dei Dead Weather Alison Mosshart e Dean Fertita per "I Cut Like a Buffalo".

Oltre a questo, come sopra riportato, ci sarà anche il singolo 7 pollici della sua esibizione televisiva al Saturday Night Live quando propose il medley di "Don't Hurt Yourself", una canzone che ha scritto con Beyoncé, con il classico degli White Stripes "Ball and Biscuit" inserendo elementi di "Jesus Is Coming Soon", canzone originariamente scritta da Blind Willie Johnson sull'epidemia di influenza spagnola del 1918 che assume rilevanza alla luce della pandemia da Covid-19. Il secondo brano proposto da White è stato "Lazaretto" con un ricordo di Eddie Van Halen che era passato a miglior vita in quella settimana.

Per acquistare il live set di White ci si deve iscrivere al Third Man's Vault entro il prossimo 31 gennaio.

Tracklist:

01. Fell in Love with a Girl

02. Astro

03. The Big Three Killed My Baby

04. High Ball Stepper

05. Lazaretto

06. Missing Pieces

07. Just One Drink

08. Hotel Yorba

09.

You Know That I Know.

10. Love Interruption

11. Weep Themselves to Sleep

12. I Cut Like a Buffalo

13. Cannon

14. Hoodoo Man (Junior Wells cover)

15. Icky Thump

16. Screwdriver

17. Ramblin’ Man (Hank Williams cover)

18. Apple Blossom

19. Three Women

20. The Same Boy You’ve Always Known

21. We’re Going To Be Friends

22. Sugar Never Tasted So Good

23. Entitlement

24. Alone in My Home

25. Steady, As She Goes

26. Ball and Biscuit

27. The Lemon Song (Led Zeppelin cover)

28. The Hardest Button to Button

29. Sixteen Saltines

30. Devils Haircut (Beck cover)

31. Hypocritical Kiss

32. That Black Bat Licorice

33. Would You Fight For My Love?

34. Blue Blood Blues

35. You Don’t Know What Love Is (You Just Do As You’re Told)

36. My Doorbell

37. I Fought Piranhas

38. Seven Nation Army