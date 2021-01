Takagi & Ketra: guarda il video di "Venere e Marte" con Marco Mengoni e Frah Quintale

E' uscito il videoclip di “Venere e Marte”, il nuovo singolo di Takagi & Ketra, con la collaborazione di Marco Mengoni e Frah Quintale. Il video, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), è interpretato dall’attrice Serena De Ferrari e dal ballerino Alessio La Padula, con la coreografia di Mommo Sacchetta.

“Venere e Marte” esce a distanza di sette mesi da “Ciclone” di Elodie. Per il duo Takagi & Ketra questo è il sesto anno consecutivo in cui una loro produzione viene decretata “Singolo più venduto dell’anno”. Nel 2020 il risultato è stato raggiunto da “Karaoke” interpretata da Boomdabash e Alessandra Amoroso, negli anni precedenti fu la volta di: nel 2019, “Una volta ancora” di Fred De Palma feat. Ana Mena, nel 2018 “Amore e Capoeira” Giusy Ferreri e Sean Kingston, nel 2017 “Senza pagare” J-Ax e Fedez, nel 2016 “Vorrei ma non posto” sempre J-Ax e Fedez e nel 2015 “Roma – Bangkok” Baby K e Giusy Ferreri.