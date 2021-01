Dave Grohl: "Fai vomitare la gente, se dici che i Foo Fighters hanno fatto un disco dance"

Dave Grohl continua a mettere idealmente le mani avanti, sul nuovo, attesissimo album di inediti dei Foo Fighters. L'ex Nirvana lo ha anticipato più volte: "Medicine at midnight", l'ideale successore di "Concrete and gold" del 2017, arriverà nei negozi il prossimo 5 febbraio 2021. Il leader della rock band americana ha svelato che per i Foo Fighters "Medicine at midnight" sarà per certi versi ciò che per David Bowie fu "Let's dance": "Molti dei nostri dischi preferiti sono caratterizzati da grandi riff e questo groove.

Odio definirlo un disco funk o dance, ma è decisamente più energetico delle altre cose che abbiamo fatto finora ed è stato pensato per essere l'album della festa del sabato sera". Ora torna sull'argomento, continuando a preparare i fan al sound delle nuove canzoni.

In una recente intervista al magazine "Culture" del "Sunday Times", Grohl ha provato a fare chiarezza sulle anticipazioni: non aspettatevi un disco "in stile Britney Spears", ha detto. Semplicemente, l'obiettivo che i Foo Fighters volevano centrare, stavolta, consisteva nel fare un disco di rock ballabile:

"Non l'avevamo mai fatto. Volevamo esplorare il groove. È difficile mettere nella stessa frase 'dance' e 'Foo Fighters', sembra inimmaginabile. Eppure è così".

E poi, con sarcasmo, il leader della band di "All my life" ha aggiunto:

"Fai vomitare la gente, se dici che i Foo Fighters hanno fatto un disco dance".

"Medicine at midnight" è stato anticipato dai singoli "Shame shame" e "No son of mine", il primo pubblicato a novembre e l'altro disponibile dal 1° gennaio.