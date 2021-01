Chi non metterebbe la firma per arrivare a 71 anni con l'energia e la forza di portare a termine senza neanche troppa fatica un concerto di quattro ore, come fa Bruce Springsteen? Eh: come fa? Il Boss lo ha raccontato ai microfoni del podcast "Beyond the influence radio" su Apple Music, condotto dal cantautore country Tim McGraw. Il segreto? Non solo esercizio fisico: occhio all'alimentazione.

Parlando del suo stile di vita, Springsteen - 71 anni compiuti lo scorso 23 settembre - ha detto:

"La cosa più importante è la dieta: dieta, dieta, dieta. Non mangio troppo e soprattutto non mangio cibo spazzatura. Lo faccio solo occasionalmente, quando mi voglio divertire un po'. Il consiglio che do a chiunque stia cercando di mettersi in forma è: fare esercizio fisico è sempre importante, ma un buon 90% lo fa la dieta".

Di esercizio fisico Springsteen ne sa qualcosa. Negli Anni '80 lo chiamavano il Rambo del rock, per il peso che dava all'attività fisica. E oggi?