David Bowie: il concerto in sua memoria 'A Bowie Celebration: Just For One Day!'

Una lunghissima fila di star della musica – leggete i loro nomi più sotto scorrendo la setlist dell'evento - ha reso omaggio a David Bowie la sera dell'8 gennaio, nel giorno in cui avrebbe compiuto 74 anni, con un concerto in streaming intitolato "A Bowie Celebration: Just For One Day!".

A prendersi carico dell'organizzazione è stato il pianista Mike Garson che ha lavorato con David Bowie fin dagli anni Settanta. In un comunicato Garson ha dichiarato: “Abbiamo organizzato uno show straordinario con musicisti di talento che hanno collaborato in diversi periodi della carriera di David, insieme ad altri artisti dei generi più disparati. Ascolteremo nuove interpretazioni delle sue canzoni, alcune con arrangiamenti mai sentiti prima”.

Setlist:

Five Years (Duran Duran)

Moonage Daydream (Lena Hall e Lzzy Hale)

Space Oddity (Billy Corgan)

The Man Who Sold the World (Perry Farrell e Etty Lau Farrell)

Bring Me the Disco King (Anna Calvi)

Fame (Gary Barlow)

Young Americans (Corey Glover)

Can You Hear Me (Gail Ann Dorsey)

Sweet Thing (Bernard Fowler)

Candidate (Bernard Fowler)

Sweet Thing (Reprise) (Bernard Fowler)

Let's Dance (Charlie Sexton)

Lady Stardust (Judith Hill)

Changes (Macy Gray)

Slaughter on Tenth Avenue (cover di Richard Rodgers) (con Kevin Armstrong alla chitarra)

Conversation Piece (Catherine Russell)

Rebel Rebel (Charlie Sexton)

Win (Joe Elliott)

Ziggy Stardust (Joe Elliott)

Quicksand (Taylor Momsen)

DJ (Charlie Sexton)

Blue Jean (Charlie Sexton)

Where Are We Now? (Michael C. Hall)

Rock 'n' Roll Suicide (Dave Navarro, Taylor Hawkins e Chris Chaney)

Little Fat Man (Corey Taylor) (Snippet)

Hang On to Yourself (Corey Taylor) (and Dave Navarro, Taylor Hawkins, Chris Chaney)

I Can't Read (cover dei Tin Machine) (Gary Oldman)

The Jean Genie (Jesse Malin)

Strangers When We Meet (Gail Ann Dorsey)

Suffragette City (Peter Frampton)

Fantastic Voyage (Trent Reznor e Atticus Ross)

Fashion (Trent Reznor, Atticus Ross e Mariqueen Maandig)

Lazarus (Ian Astbury)

Life on Mars? (YUNGBLUD e Rick Wakeman)

Lady Grinning Soul / Time / Aladdin Sane (1913-1938-197?) (Boy George e Charlie Sexton. Aladdin Sane medley)

Dandy (cover di Ian Hunter) (Ian Hunter)

All the Young Dudes (Ian Hunter)

Starman (Adam Lambert)

Under Pressure (cover dei Queen) (Andra Day e Judith Hill)

"Heroes" (Bernard Fowler)

Nella giornata di oggi, domenica 10 gennaio, Rockol ha dedicato al musicista scomparso esattamente cinque anni fa un intero e corposo Tribute Day.